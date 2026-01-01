Пожарът в района на Царев връх в Рила планина продължава да се гаси, като огънят е засегнал около 30 декара, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград комисар Боян Кондуров.

Комисар Кондуров посочи, че пожарът е възникнал в района на билото на Царев връх и гори клек и ниска горска растителност. Към момента огънят все още не е навлязъл в гората, но има опасност да се разпространи към нея, тъй като се движи надолу по склона.

В гасенето участват екипи на регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград и Кюстендил, както и служители на горските стопанства в Симитли и Благоевград. В гасителните действия по въздух е включен и военен хеликоптер AS 532 AL Cougar.

Гасителните действия ще продължат и през нощта, добави комисар Кондуров. Предвижда се рано сутринта екипите, които са били на терен, да бъдат сменени с нови, които да продължат работата по овладяване на пожара и утре.