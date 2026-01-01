Частично бедствено положение е обявено във връзка с пожара, възникнал в ранния следобед на територията на гурковското село Димовци. Това съобщи кметът на общината Кънчо Папазов. Той посочи, че решението е взето заедно с областния управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов и директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Стоян Колев.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 ч., а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert. В гасенето на пожара участват много екипи огнеборци, както и два военни хеликоптера - AS 532 AL Cougar.

БТА

БТА

Няма нито една жилищна къща, която да е засегната от пожара. Това съобщи за БТА областният управител доц. Калоян Дамянов. Той обясни, че са засегнати само спомагателни постройки. Към момента се знае, че огънят е засегнал около 250–300 дка горски масив, който е напълно унищожен. Това обаче са предварителни данни.

Дамянов подчерта, че се очаква допълнителна техника да се включи в гасенето на пожара. Областният управител обясни, че на място работят над 10 екипа пожарникари. Те са от областите Стара Загора и Сливен.

„Смятам, че пожарът ще бъде контролируем. Имаме два хеликоптера на разположение“, посочи още областният управител. Той допълни, че няма пострадали хора и че е информирал кабинета на министър-председателя Румен Радев за ситуацията.

„На терен са мобилизирани над 60 служители, пожарни автомобили, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. В последните часове в действията по овладяване на огъня се включиха и два хеликоптера на Министерството на отбраната“, каза и кметът на общината Папазов. Той също подчерта, че ситуацията се следи и на национално ниво, а всички ангажирани институции и екипи продължават действията на терен с цел ограничаване на пожара и недопускане на разрастването му.

Папазов призова фирми, организации и граждани, които разполагат с техника или възможност за осигуряване на вода, да се отзоват незабавно. Необходима е вода в големи съдове – около един тон и повече, както и допълнителна техника за борба с огъня. „Ситуацията е изключително тежка. Районът е бедстващ. Всяка помощ в този момент е от значение“, каза още кметът.

Екипи на полицията са преминали по-рано домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара.

Организацията на място е добра, но огънят е силен и мащабът му е голям.

Кметът призова собствениците на имоти в Димовци да се отзоват незабавно и да пристигнат на място, за да могат при необходимост да осигурят достъп до имотите си.