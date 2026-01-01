Момчето, което промени света на музиката Роби Уилямс идва в Пловдив.

Световноизвестният британски изпълнител е първият хедлайнер на фестивала PHILLGOOD, който ще се проведе догодина от 16 до 18 юли на Гребната база.

Името на звездата беше официално съобщено от кмета на Пловдив Костадин Димитров по време на пресконференция, в която участваха още изпълнителният директор на Fest Team Стефан Еленков, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов и изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев, съобщиха от Общината.

„Привличането на артист от мащаба на Роби Уилямс е сериозно признание за развитието на Пловдив като дестинация за големи международни музикални фестивали“, коментира кметът Димитров.

„Британската суперзвезда вече има връзка с българската публика - преди две години имаше концерт на националния стадион „Васил Левски“, където събра 45 000 души. През юли 2027 г. Роби Уилямс ще се срещне с феновете си в Пловдив“, коментира изпълнителният директор на Fest Team Стефан Еленков.

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Амбициите на организаторите за второто издание на PHILLGOOD обаче не се изчерпват с първото обявено име. От Fest Team потвърдиха, че вторият хедлайнер вече е избран. Имената на останалите звезди в програмата се очаква да бъдат официално обявени през октомври.

„Множество агенции ни предлагат артисти и то само след първото издание на фестивала. Ние вече можем да си избираме артисти“, подчерта Стефан Еленков. Увереността на Fest Team идва и от резултатите на първото издание на PHILLGOOD.

Фестивалът, който се проведе тази година на Гребната база, привлече над 60 000 посетители, като една четвърт от публиката е пристигнала от чужбина. Гостите са били от над 20 държави от цял свят, а 74% от всички посетители са нощували в Пловдив.

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Според данните, представени от организаторите, първото издание на фестивала е донесло на града директен приход от около 2 млн. евро. Висока е и оценката на публиката - 90% от посетителите са заявили, че са удовлетворени от програмата.

Тези резултати дават основание на организаторите да очакват още по-силно международно присъствие през 2027 г. и да разглеждат PHILLGOOD като събитие с все по-голямо значение както за културния календар на Пловдив, така и за туризма и местната икономика.

БТА

Подготовката за второто издание ще включи също и инвестиции в подобряването на условията на Гребната база. Fest Team планира редица намеси в градската среда и фестивалната инфраструктура, сред които допълнително LED осветление, покрития за ограничаване на праха и други решения, които да осигурят повече комфорт за публиката и още по-добри условия за провеждането на фестивала.