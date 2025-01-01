Легендарният певец Роби Уилямс поздрави националния ни отбор по волейбол за мъже. Това съобщи NOVA.

От сцената на концерта си на Националния стадион „Васил Левски” той им честити сребърните медали от Световното първенство във Филипините и призова публиката да ги аплодира.

"България на финал. Това е уникално!", каза звездата.

Преди британския изпълнител на сцената излeзe поп сензацията Дара.

Тази вечер ще се движат повече автобуси на градския транспорт. Паркирането около стадиона е забранено, затворен за движение е и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до приключване на концерта около 23:00 часа.