Българският национален отбор по волейбол спечели исторически сребърен медал на Световното първенство във Филипините, след като отстъпи на Италия във финала. Това съобщи Gong.bg. „Лъвовете“ – най-младият състав на турнира – изиграха мач, който ще се помни дълго, и върнаха България сред световния волейболен елит 55 години след първия си финал на планетарния форум.

Първи гейм (21:25)

Началото на мача е в полза на световния шампион Италия. Съперникът спечели първите две точки, но веднага след това тимът ни върна една, но Матия Ботоло отново даде перднина за 3:1 точки. Александър Николов започна да бележи за 2:3. Алекс Грозданов показа страхотните си индивидуални качества за 3:4. Тимът ни не позволява на съперника да се откъсне 4:6 точки след грешка на Симеон Николов от сервис. След добър начален удар и прекрасна колективна игра България изравни за 6:6 точки. Равенството продължава да властва - 8:8. Възпитаниците на Бленджини поведоха за първи път в гейма и мача за 10:9 точки след грешка на Италия. Предимството вече е за България, но тимът ни все още не може да се откъсне напред 12:11 точки и 13:12 точки. Последваха силни минути за Италия, които натрупаха бързо преднина от 3 точки, въпреки таймаута на Джанлоренцо Бленджини - 17:14 точки, последва блокада на Симоне Анцани за 17:14 точки. Грешка от сервис на съперника дава възможност за въздух за нашите. Пуснатата топка на Симоне Джанели прави резултата 19:16 за Италия. Разпределителят обаче сгреши от сервис за 19:17. При 20:17 точки Бленджини отново взе прекъсване. Алесандро Микиелето след това записа ас за 21:17. Блокадата ни проработи, за да намалим на 2 точки изоставането 19:21, а след това защитата продължи да работи и 20:21. Това принуди Де Джорджи да вземе таймаут. Юри Романо на два пъти се разписа в ключов момент в гейма - 23:20. Италия спечели първата част с 25:21 точки.

БГНЕС / EPA / ROLEX DELA PENA

Втори гейм (17:25)

Вторят гейм отново започна точка за точка. Александър Николов се изстреля от втора линия за мощен удар за 4:4 точки. Симоне Джанели се възползва прекрасно, за да изведе своите напред за 6:4. Матия Ботоло отбеляза от сервис за 8:5, което накара Бленджини веднага да направи пауза. Георги Татаров влезе в игра на мястото на Мартин Атанасов, но разликата продължи да е 10:7.

Александър Николов отново показа класа и намали за 9:11. След прекрасна защита на България, тимът ни намали на точка разликата - 10:11. Алекс Николов преодоля троен блок за 11:11 точки. Въпреки подема на "лъвовете" Скуадра адзура реализира три безтоветни точки за 14:11. Отново тройната блокада не е проблем за Алекс Николов за 12:15. Българският дух отново се прояви, Симеон Николов действа блестящо в защита за 16:17. След това, обаче Романо отново показа блестящ сервис за 20:16 точки. Сервисът на Юри Романо продължи да работи за Италия - 23:16.

БГНЕС / EPA / ROLEX DELA PENA

Трети гейм (25:17)

Равностойно начало на третата част. Точка за точка 3:3, а след това 5:5 и 7:7. България поведе в третата част с 11:9, като съперникът веднага прекъсна с таймаут. Това прекъсна серията ни след отлична атака на Юри Романо. Алекс Николов успя да вдигне всички в залата на крака след страхотна игра за 13:10. Разликата набъбна на 14:10. Разликата набъбна на 14:10. Ас на Мартин Атанасов направи резултата 15:10. Националите ни започнаха да играят с настроение и много хъс, което доведе до 17:11 и 18:12. Доминацията на отбора ни продължи след точка от сервис на Алекс Николов 20:14. Най-големият син на Владимир Николов продължи с блестящото си представяне - 22:16. Скуадра адзура започна да греши, а България направи мача труден на Италия - 25:17.

БГНЕС / EPA / ROLEX DELA PENA

Четвърти гейм (25:10)

Четвъртият гейм започна отново точка за точка, но след грешка на Аспарух Аспарухов Италия поведе с 5:3. Разликата продължи да се увеличава и Скуадрата увеличи на 8:3 точки. Въпреки негативният развой, нашите продължават битката, намалявайки на 6:10 точки. Шестте точки разлика изглеждат непреодолими на този етап от мача - 9:15. Въпреки опитите да повторят онова, което направиха в третия гейм, сега ситуацията вече изглежда различна. Голямата разлика в началото на гейма си казва думата - 10:17 точки. Разликата стана огромна 20:10 за Италия.

България: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Дамян Колев-либеро

Треньор: Джанлоренцо Бленджини

Италия: Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матия Ботоло, Робарто Русо, Джовани Мария Гарджуло, Фабио Балазо-либеро

Треньор: Фердинандо де Джорджи

Алекс Грозданов и Александър Николов намериха място в идеалния състав на Мондиала. Грозданов бе отличен като един от двамата най-добри централни блокировачи на турнира, а Николов бе избран за един от двамата най-добри посрещачи.

За сребърния медал България получава 500 000 щатски долара от наградния фонд. Отборът на Италия прибира 1 милион долара, а завършилият на третото място състав на Полша получава 250 хиляди.

Срещата за златните медали започна в 13:30 часа. Финалът се излъчваше на живо по NOVA и MAX Sport 2. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

През вече далечната 1970 година нашите отстъпиха на Източна Германия на родна земя. 55 години по-късно „лъвовете“ – с най-младия състав на планетарния форум, направиха немислимото и са на финал.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини отбор победи последователно в групите Германия, Словения и дебютанта Чили, преди да разбие Португалия навръх 22 септември, а след това да направи феноменален обрат срещу САЩ в четвъртфиналите, губейки с 0:2 гейма. На предпоследното стъпало нашите не се разколебаха и укротиха Чехия за крайното 3:1.

България на финал! „Лъвовете“ елиминираха Чехия с 3:1 гейма (ВИДЕО)

Италия имаше трудности в групите. „Скуадрата“ започна с чист успех над Алжир, но след това беше изненадан от бойкия тим на Белгия. Все пак италианците не допуснаха нова издънка, която щеше да ги прати у дома, побеждавайки Украйна в последния си мач. На осминафиналите Италия преодоля Аржентина с 3:0, а след това повтори упражнението и с белгийците, взимайки реванш за загубата по-рано от същия съперник.

На полуфиналите италианците удариха европейския шампион Полша също с 3:0 гейма, взимайки реванш за загубите от „Дружина Полска“ във финалите на Европейското първенство и Лигата на нациите.

Финалната битка се излъчи и на два големи екрана за феновете в столицата – на стадион „Юнак“ и на площад „Св. Александър Невски“. В още пет български града - Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново също имаше организация за гледане на финала на голям екран, а в Перник - на закрито.