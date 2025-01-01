Лидерът на националния ни тим по волейбол Александър Николов, който реализира 31 точки при победата над Чехия в полуфинала на Световното първенство, обеща след успеха, че остава още една крачка, която е най-важна.

"Невероятно е, утре ще играем финал. Целим се в златото, но и друг медал ще е успех", каза състезателят на италианския Чивитанова.

"Изиграхме добър и стабилен мач. Винаги съм казвал, че момчетата се опитват да ме поставят в най-добрите условия. Наистина не мога да се оплача, особено днес. Страшно много ви благодаря за подкрепата. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим медала в злато! Благодаря ви още веднъж", каза Алекс Николов след победата.

България на финал! „Лъвовете“ елиминираха Чехия с 3:1 гейма

„Беше важно да им дам обратна връзка, че когато ги натисках, беше за добро, а не че просто ги натискам, за да се уморят. Искам да им благодаря за работата, за всичко. Това значи много. Беше много важно. Успяха да издържат на всички трудни моменти“, каза треньорът на националния ни отбор Джанлоренцо Бленджини, цитиран от gong.bg.

„Не можехме да играем по най-добрия начин днес, но бяхме концентрирани, търсихме различни решения и успяхме да стигнем до финала. Сега ще мислим за почивката и за утре. Много е важно какво ще бъде в главите ни“, добави той.