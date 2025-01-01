Исторически момент за националния ни отбор по волейбол. След емоционална развръзка на полуфиналния сблъсък с Чехия, българският отбор ще се бори за световната купа. Нова Броудкастинг Груп ще направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща в неделя, 28 септември, от 13:30 ч. по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Вдъхновени, българските волейболисти показаха класа, сила и огромно желание за победа, като успяха да отстранят по пътя си към мечтания финал отборите на Португалия, САЩ и Чехия в зрелищни мачове. В подкрепа на спортните ни надежди Нова Броудкастинг Груп ще излъчи двубоя за трофея от Мондиала във Филипините, заедно с другата частна национална телевизия и MAX Sport 2.

България на финал! „Лъвовете“ елиминираха Чехия с 3:1 гейма

При успех на финала и първа световна титла, България ще запише златна страница във волейболната си история. До момента страната ни шест пъти е достигала до медал от световно първенство по волейбол за мъже. Завоювали сме бронзови отличия през 1949 г. в Чехия, 1952 г. в СССР, 1986 г. във Франция и 2006 г. в Япония. Достигаме до сребърен медал като домакини през 1970 г. под ръководството на Димитър Гигов.

Нова Броудкастинг Груп пожелава успех на българските волейболисти на финала!