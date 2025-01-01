Волейболните национали на България се класираха за полуфиналите на Световното първенство след драматична победа с 3:2 гейма над САЩ., съобщава Gong.bg.

Американците започнаха по-силно и спечелиха първите два гейма с 25:21 и 25:19, като изглеждаше, че контролът е изцяло в тяхна полза. Българите обаче показаха огромен характер и не се отказаха. В третата част „лъвовете“ заиграха на друго ниво и намалиха изоставането след убедителното 25:17.

Четвъртият гейм беше истински трилър. България излезе напред в ключовите разигравания и изравни резултата след 25:22. Така всичко бе решено в тайбрека, където българите демонстрираха здрави нерви и хладнокръвие. Алекс Николов и Симеон Николов поведоха тима в нападениеи затвориха мача с 15:13 в тайбрека.

Състави:

България: Антов, Аспарухов, Атанасов, Грозданов, Добрев, Желев, Колев, Начев, Николов, Николов, Палев, Петков, Петков, Татаров

САЩ: Гарсия, Дагостино, Джендрик, Енсинг, Книге, Кристенсън, Ма'а, МакХенри, Маршман, Пастър, Робинсън, Чамплин, Шоджи, Юърт

Първи гейм:

Мачът между България и САЩ започна равностойно. Първият удар на американците бе грешка, последвана от точка за тях с бърза акция. След това и двата отбора допуснаха по една грешка от сервис и резултатът стана 2:2. Американците поведоха с 7:4 след мощна атака през центъра, която проби българската защита. България бързо отговори – атака на Атанасов намали изоставането и резултатът стана 7:6. Момчетата показаха характер и започнаха да връщат инициативата, опитвайки се да се върнат в гейма. Аспарухов атакува и донесе нова точка за България, но САЩ все още водят – 7:9. Алекс Николов блокира мощен удар на Габи Гарсия и намали изоставането – 9:10. САЩ успяха да увеличат преднината си – след неточен удар на Алекс Николов резултатът стана 14:10. Разликата се увеличи след силен пробив по правата от Габи Гарсия резултатът стана 18:12. Страхотен Симеон Николов върна България в борбата за гейма. След два невероятни сервиса резултатът стана 18:15. Разликата се запази до 21:18, като двата отбора си разменят точки. САЩ дръпнаха с 24:19, но българите показаха характер и не се предадоха и намалиха резултата на 24:21 след най-дългото разиграване в мача, но САЩ затвориха първия гейм с 25:21.

Втори гейм:

Втората част започна равностойно и никой не успя да се откъсне до 3:3. За България Алекс Николов и Аспарух Аспарухов се отличиха с впечатляващи атаки. България поведе с 6:4 след страхотна пусната топка от Атанасов. България успя да удържи преднината си и резултатът стана 10:8 след ключова точка на Петков. Ийтън Чамплин изравни резултата за 12:12. Американците успяха да излязат напред и поведоха с 14:13, след като българите допуснаха грешка. САЩ продължиха да играят безгрешно и постепенно увеличиха преднината си до 17:13. Алекс Николов намали изоставането с удар по диагонала за 14:17. След това Аспарух Аспарухов реализира мощно разиграване и резултатът стана 19:16. САЩ не допуснаха изненада и запазиха контрол до края на гейма. Блокада спря удар на Мартин Атанасов и американците затвориха втората част с 25:19.

Трети гейм:

Третата част започна мощно за България! Алекс Грозданов реализира удар в центъра за 4:2, а след отлично отборно разиграване нашите увеличиха преднината си на 6:2. Илия Петков реализира удар в центъра за 7:5. След това той и Георги Татаров спряха атака на противника с блокада и резултатът стана 8:5 за България. Българите продължиха да доминират и увеличиха разликата до 15:9. САЩ успяха да върнат две точки, но Илия Петков реализира нова след блокаут за 16:11. Илия Петков реализира точка в центъра за 18:13, а след това осъществи блокада и България поведе с 19:13. Българите вдиганаха нивото и са почти безгрешни в този етап от мача, повеждайки с 23:14. След което затвориха третия гейм с 25:17.

Четвърти гейм:

САЩ поведоха с 3:1 в началото на четвъртия гейм, но българите бързо изравниха на 3:3 след впечатляваща блокада. Алекс Николов проби блокадата и изравни на 5:5, след което двата отбора размениха по точка и резултатът стана 6:6. България поведе убедително с 10:9 след ново впечатляващо отиграване на Алекс Николов. Отново Алекс Николов донесе точка за България след дълго разиграване и силна атака през центъра, като резултатът стана 13:12. Невероятна точка донесе преднина на България – 17:15. САЩ вдигнаха темпото и изравниха резултата на 19:19 след впечатляващ сервис. Последва равностойна размяна на точки до 21:21, което обещава напрегнати моменти до края на гейма. България поведе с 24:22 и се доближи само на точка от тайбрека и затвори гейма с 25:22.

Тайбрек:

Решителният тайбрек стартира с точка за България, но американците моментално върнаха равенството. Алекс Николов реализира силна атака за 2:1, а веднага след това САЩ отговориха с мощно нападение за 2:2. Алекс Николов заби страхотен начален удар, който донесе преднина на България с 4:2 в тайбрека. Симеон Николов реализира отлична атака и увеличи аванса на България до 5:3, а след страхотна блокада прави резултата 6:3. Алекс Николов отново бе безпогрешен в нападение и изведе България напред с 9:5.