Националният отбор на България по волейбол разби Португалия с категоричното 3:0 гейма (25:19, 25:23, 25:13) в сблъсък от 1/8-финалите на Световното първенство в Пасай Сити, Филипини, предава Gong.bg. Тимът на Джанлоренцо Бленджини имаше превъзходство в първия и третия гейм, като измъкна и равностойния втори. Така за първи път от 2010-а година "лъвовете" се класираха след най-добрите осем отбора на планетата. Тогава нашите завършиха на седма позиция, а през 2006-а година за последно спечелиха медал - бронз.

Александър Николов бе най-резултатен за България и в мача с 19 точки - 17 от атака, една блокада и един ас. Мартин Атнасов добави 9 точки, а капитанът Алекс Грозданов - 8. Лоуренсо Мартинс отбеляза 10 за Португалия. България имаше изразително превъзходство на атака - 37:23 и блокада 11:2. Португалците направи 6 аса срещу 4 за българския отбор.

Сега отборът на Джалоренцо Бленджини чака съперника си на четвъртфинала, който ще бъде победителят от двубоя между САЩ и Словения, който е днес от 15:00 часа. Тимът на Словения бе заедно с България с групата, като родният тим се наложи с 3:2. Американският отбор е подмладен и е без част от големите си звезди. Четвъртфиналният двубой ще се играе в четвъртък (25 септември).