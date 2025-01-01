Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините. Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу ГДР.

БТА / АП

България отново започна с обичайния състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Илия Петков, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. В хода на мача като резерва влезе Преслав Петков.

"Лъвовете" взеха първия гейм, надделявайки над чешкия отбор с 25:20 точки. Чехите отвърнаха, спечелвайки втория гейм с 25 на 23 точки. Третата част отново беше за българския отбор, който надви опонентите си с 25:21 точки. В решителния четвърти гейм момчетата на Джанлоренцо Бленджини надделяха с 25:22.

Лидерът на българския тим Александър Николов завърши с изключителните 31 точки - 27 от атака, три аса и една успешна блокада. Капитанът Алекс Грозданов помогна с 12 точки, Аспарух Аспарухов допринесе с 10 точки. Лукаш Вашина реализира 17 точки за Чехия.

„Не можехме да играем по най-добрия начин днес, но бяхме концентрирани, търсихме различни решения и успяхме да стигнем до финала. Сега ще мислим за почивката и за утре. Много е важно какво ще бъде в главите ни“, заяви Бленджини след двубоя.

След края на срещата Николов заяви, че "лъвовете" излизат във финала, за да оцветят медала в злато, предаде gong.bg.

Българският тим имаше преимущество в почти всички елементи от играта - 65 на 49 в атака, 12:7 при блокадите, 8:4 аса, като само грешките на родния тим бяха малко повече от тези на съперника - 28 на 22.

БТА / АП / Aaron Favila

Двубоят между Полша и Италия ще започне в 13:30 ч. днес – повторение на финалите от предходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите.

Волейболните национали на България се класираха за полуфиналите на Световното първенство след драматична победа с 3:2 гейма над САЩ.