Принцеса Астрид - сестрата на норвежкия крал Харалд Пети, почина на 94-годишна възраст, точно две седмици след кончината на брат си, предаде АФП, като цитира Кралския дворец в Ослоо.

Смъртта на принцесата е настъпила днес, 11 септември, се казва в съобщението.

В сряда в инвалидна количка Астрид участва в погребението на брат си Харалд, починал на 28 август на 89-годишна възраст.

Публичните изяви на принцеса Астрид бяха изключително редки, отбелязва АФП. През август, подобно на брат си, тя премина през интервенция за поставяне на пейсмейкър. С нея си отива и последното от трите деца на крал Олаф Пети, който управлявал от 1957 до 1991 г.

След кончината на Харалд Пети, тронът зае синът му - 53-годишният Хокон Осми.