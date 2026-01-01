В Норвегия днес знамената бяха спуснати наполовина в знак на траур след смъртта на крал Харалд V, предаде Франс прес.

Така страната обръща нова страница в историята си под управлението на крал Хокон VIII - син на покойния монарх.

В скандинавското кралство беше обявен период на национален траур след смъртта на най-дълго управлявалия монарх в Европа, който почина вчера на 89-годишна възраст.

Много норвежци продължиха да се стичат към Кралския дворец в Осло днес, за да поднесат букети с цветя. Вчера над 20 000 души отдадоха почит на покойния крал.

Синът му Хокон, на 53 години, го наследи в момент, когато норвежката монархия е отслабена от поредица скандали, отбелязва АФП.

Новият крал, който подобно на баща си ще има предимно церемониални задължения, отиде в Кралския дворец с 22-годишната си дъщеря Ингрид Александра - новата престолонаследница, за да информира официално правителството за смъртта на баща си.

"Ще приема името Хокон VIII и ще увековеча мотото, избрано от баща ми, дядо ми и прадядо ми: "Всичко за Норвегия", заяви той.

Предстои Хокон VIII да даде аудиенции на лидерите на норвежката църква, парламента и Върховния съд, а през следващите дни да направи обръщение към норвежкия народ.

Без да чака погребението на баща си, чиято дата все още не е обявена и което ще отбележи края на националния траур, новият крал ще положи клетва за вярност към Конституцията във вторник, 1 септември.

Не се очаква той да бъде коронясан, тъй като тази практика е премахната през 1908 г., но би могъл да избере, подобно на баща си и дядо си, царуването му да бъде благословено на церемония в катедралата в Трондхайм.

"Една ера приключи. Започва нова. Кралят е мъртъв. Да живее кралят", каза премиерът Юнас Гар Стьоре в кратка реч след срещата си с новия монарх.

"Ще запомним крал Харалд с любовта му към народа му, с хумора и топлината му и с непоколебимата му вяра в нас", добави премиерът.

Почит към покойния крал засвидетелстваха множество чуждестранни лидери и монарси. Сред тях беше и американският президент Доналд Тръмп, който описа крал Хералд като "силен, горд и много уважаван човек".