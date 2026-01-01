Кралският дворец на Норвегия съобщи тази вечер, че погребението на покойния крал Харалд Пети ще се състои в сряда, 9 септември, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.
Церемонията ще се проведе в катедралата в Осло от 13 ч. местно време.
Норвегия е в траур след смъртта на крал Харалд V
Норвежци се наредиха отрано днес пред катедрали и църкви в цялата страна за възпоменателните служби в чест на покойния крал, който почина на 89 години. Харалд издъхна в петък, а синът му веднага стана новият крал Хокон VIII.
След смъртта на Харалд кралското семейство и страната са в официален траур.
Почина най-възрастният монарх в Европа - норвежкият крал Харалд V
Десетки хиляди норвежци изразиха скръбта си през уикенда, като оставяха цветя, писаха картички и палеха свещи пред кралския дворец в Осло, където ковчегът пристигна късно в петък от болницата.