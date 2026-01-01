Норвежкият крал Харалд V, най-възрастният действащ монарх в Европа, почина в петък, 28 август на 89-годишна възраст, предаде АФП.

„С дълбока тъга съобщаваме, че Негово Величество крал Харалд почина днес. Крал Харалд е починал спокойно в Университетската болница в Осло в петък, 28 август, в 6:35 часа сутринта“, се посочва в изявление на двореца. 

На 27 август от двореца съобщиха, че монархът е в изключително тежко състояние. Харалд беше хоспитализиран по-рано през седмицата заради заболяване на кръвта.

Харалд V е роден на 21 февруари 1937 г. в имението Скаугум край Осло. Той е единственият син на тогавашния престолонаследник Олав и принцеса Марта и внук на крал Хокон VII. Харалд е първият норвежки принц, роден в Норвегия от 567 години. RRoyal Court

Детството му е белязано от Втората световна война. След германското нахлуване в Норвегия през април 1940 г. кралското семейство напуска страната. Харалд прекарва част от военните години в САЩ заедно с майка си и сестрите си. След края на войната се завръща в Норвегия през юни 1945 г. 

Завършва средното си образование в Oslo Cathedral School, след което получава военно образование и завършва Норвежката военна академия през 1959 г. Между 1960 и 1962 г. учи обществени науки, история и икономика в Balliol College, Оксфорд.

През 1957 г. Харалд става престолонаследник след смъртта на дядо си крал Хокон VII. На 29 август 1968 г. се жени за Соня Харалдсен, която не произхожда от кралско семейство. Двамата имат две деца – престолонаследника Хокон и принцеса Марта Луиза.

Харалд V се възкачва на норвежкия престол на 17 януари 1991 г., след смъртта на баща си, крал Олав V. Четири дни по-късно полага клетва да спазва Конституцията, а през юни 1991 г. е тържествено посветен в Нидароската катедрала в Трондхайм. Неговото мото е „Alt for Norge“ („Всичко за Норвегия“). 

 През последните години той имаше редица здравословни проблеми, заради които му беше поставен пейсмейкър, а официалната му програма беше ограничена. 

 

 

БГНЕС, RRoyal Court
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят