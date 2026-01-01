Норвежкият крал Харалд V, най-възрастният действащ монарх в Европа, почина в петък, 28 август на 89-годишна възраст, предаде АФП.
„С дълбока тъга съобщаваме, че Негово Величество крал Харалд почина днес. Крал Харалд е починал спокойно в Университетската болница в Осло в петък, 28 август, в 6:35 часа сутринта“, се посочва в изявление на двореца.
🇳🇴 The Royal Court of Norway has announced the death of His Majesty King Harald V.— Imperial Material ♚ (@implmaterial) August 28, 2026
The late King died while under care at Oslo’s Rikshospitalet University Hospital this morning at the age of 89.
King Harald reigned as the third King of a fully independent Norway — the 64th… pic.twitter.com/z2DdvACzCD
На 27 август от двореца съобщиха, че монархът е в изключително тежко състояние. Харалд беше хоспитализиран по-рано през седмицата заради заболяване на кръвта.
Харалд V е роден на 21 февруари 1937 г. в имението Скаугум край Осло. Той е единственият син на тогавашния престолонаследник Олав и принцеса Марта и внук на крал Хокон VII. Харалд е първият норвежки принц, роден в Норвегия от 567 години. RRoyal Court
Детството му е белязано от Втората световна война. След германското нахлуване в Норвегия през април 1940 г. кралското семейство напуска страната. Харалд прекарва част от военните години в САЩ заедно с майка си и сестрите си. След края на войната се завръща в Норвегия през юни 1945 г.
🇳🇴 King Harald V of Norway has died at the age of 89 after 35 years on the throne.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 28, 2026
Harald died peacefully at Oslo University Hospital at 6:35 a.m. today, following a serious bacterial bloodstream infection and a deterioration in his health over recent days.
Crown Prince… pic.twitter.com/EmA8gKpLf1
Завършва средното си образование в Oslo Cathedral School, след което получава военно образование и завършва Норвежката военна академия през 1959 г. Между 1960 и 1962 г. учи обществени науки, история и икономика в Balliol College, Оксфорд.
През 1957 г. Харалд става престолонаследник след смъртта на дядо си крал Хокон VII. На 29 август 1968 г. се жени за Соня Харалдсен, която не произхожда от кралско семейство. Двамата имат две деца – престолонаследника Хокон и принцеса Марта Луиза.
King Harald is dead at 89: Norway's monarch passes away after hospital stay https://t.co/1ihfnWnbqR— Daily Mail (@DailyMail) August 28, 2026
Харалд V се възкачва на норвежкия престол на 17 януари 1991 г., след смъртта на баща си, крал Олав V. Четири дни по-късно полага клетва да спазва Конституцията, а през юни 1991 г. е тържествено посветен в Нидароската катедрала в Трондхайм. Неговото мото е „Alt for Norge“ („Всичко за Норвегия“).
През последните години той имаше редица здравословни проблеми, заради които му беше поставен пейсмейкър, а официалната му програма беше ограничена.