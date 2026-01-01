Погребалната процесия за норвежкия крал Харалд V, който почина на 28 август на 89-годишна възраст, започна в Осло в присъствието на редица високопоставени гости.

Престолонаследникът Хокон вървеше зад ковчега на баща си, върху който беше положено специалното знаме на норвежкия крал. До него бяха най-голямото му дете – принцеса Ингрид Александра, която вече е престолонаследница, синът му принц Свере Магнус и сестра му принцеса Марта Луиза.

Доведеният син на краля, Мариус Борг Хьойби, също се присъедини към членовете на норвежкото кралско семейство в катедралата. 29-годишният Хьойби в момента изтърпява наказание под домашен арест в имението на семейството Скаугум, докато обжалва присъдата си по две обвинения в изнасилване.

Миналата седмица той се присъедини към свои роднини при пренасянето на ковчега на Харалд от Кралския дворец до дворцовия параклис, след като беше временно освободен. Присъствието му предизвика остри реакции сред част от привържениците на кралското семейство.

Майка му, кралица Мете-Марит, която не присъства на церемонията по полагането на клетва от съпруга си заради усложнения след извършената през юни белодробна трансплантация, както и вдовицата на Харалд – кралица Соня, последваха ковчега с автомобил.

Към норвежкото кралско семейство се присъединиха и представители на други европейски монархии, сред които крал Фредерик и кралица Мери на Дания, както и крал Карл XVI Густав и кралица Силвия на Швеция.

Хиляди хора се събраха по улиците на норвежката столица Осло, за да се сбогуват с Харалд V, който управлява страната в продължение на 35 години.

Норвежки официални лица и чуждестранни високопоставени гости, сред които политически лидери като украинския президент Володимир Зеленски, също присъстваха на церемонията.

Хора от цялата страна имаха възможност да проследят погребението на големи екрани. Десетки църкви, библиотеки, културни центрове и кметства предоставиха места за обществено гледане на церемонията, съобщи норвежката обществена радио-телевизионна компания NRK.

В началото на погребалната процесия от Кралския дворец до катедралата в Осло над столицата прозвуча салют от 21 оръдия.

Принцеса Ан присъства на церемонията в частно качество като кръстница на крал Хокон.

Британският крал Чарлз III отдаде почит на своя „скъп братовчед“ и „много обичан роднина и приятел“ след новината за смъртта на Харалд.

В изявление, публикувано от Бъкингамския дворец, Чарлз заяви, че норвежкият монарх е служил на народа си с „непоколебима всеотдайност“ и го е водил през времена на промени с „топлина и смирение“.

Съгласно кралския протокол британският монарх не присъства на погребения на други държавни глави. Затова Великобритания беше представлявана от принца на Уелс Уилям. Принц Уилям представляваше баща си и на погребението на папа Франциск във Ватикана през април миналата година.

Покойната кралица Елизабет II и крал Харалд V са втори братовчеди и имат общи прадядо и прабаба – крал Едуард VII и кралица Александра.

Сред чуждестранните кралски гости бяха кралят на Нидерландия Вилем-Александър, кралица Максима, принцеса Беатрикс и принцеса Катарина-Амалия, както и представители на британското, датското, шведското и други европейски кралски семейства.

Сред шведските гости бяха крал Карл XVI Густав, кралица Силвия, престолонаследницата Виктория, принц Карл Филип, принцеса София, принцеса Мадлен и принцеса Кристина.

Преди погребението норвежци търпеливо чакаха, за да отдадат последна почит на Харалд пред ковчега му, изложен за поклонение в дворцовия параклис в Осло. В определени моменти опашката за поклонение достигаше часове.

След погребалната служба ковчегът на Харалд ще бъде отнесен с процесия до крепостта Акерсхус, където се намира кралската крипта и са погребани негови предци.

След частна церемония, на която ще присъстват членовете на норвежкото кралско семейство, някои от чуждестранните гости и висши норвежки представители, ковчегът ще бъде положен в криптата.

Норвежкото кралско семейство има роднински връзки с други европейски монархии. Харалд V и Хокон са роднини на британския крал Чарлз III и испанския крал Фелипе VI. Всички те произхождат по родословна линия от кралица Виктория.

Днес ролята на монархията в Норвегия е до голяма степен символична. Политическата власт е в ръцете на избраното правителство и парламента, но кралското семейство продължава да изпълнява представителни функции и да допринася за популяризирането на Норвегия по света.

Норвежката монархия води началото си от крал Харалд Хубавокос, управлявал през IX век. След възстановяването на независимостта на Норвегия от Швеция през 1905 г. мнозинството от гласоподавателите на национален референдум подкрепят запазването на страната като монархия.

В началото на погребалната церемония в цяла Норвегия беше почетена минута мълчание. Надгробни речи произнесоха председателят на парламента и министър-председателят на Норвегия.

В рамките на церемонията беше предвидено и запалване на свещи с участието на представители на различни вероизповедания.

Правителството заяви, че денят не е обявен за официален празник. Училищата и работодателите обаче можеха самостоятелно да решат дали да позволят на ученици и служители да проследят събитията. Правителството призова също „шумните събития да бъдат преустановени, докато погребението е в ход“.

Процесията потегли от кралския дворец в 12:00 ч. местно време. Ковчегът на краля беше превозван върху артилерийски лафет по главния булевард на града до лутеранската катедрала в Осло.

Церемонията започна в 13:00 ч., като в цяла Норвегия беше спазена минута мълчание.