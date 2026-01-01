Крал Чарлз III изказа най-дълбоки и искрени съболезнования на норвежкото кралско семейство след кончината на братовчед му, норвежкия крал Харалд V, починал на 89-годишна възраст, предаде Франс прес, като цитира изявление на Бъкингамския дворец.

„Великобритания споделя скръбта на Норвегия в този момент на покруса“, казва кралят в подписано от него послание и припомня „особено тесните исторически и семейни връзки“ между двете страни.

Френският президент Еманюел Макрон от своя страна изрази дълбока тъга след кончината на крал Харалд V, като поднесе искрени съболезнования на неговия син Хокон, който го наследява на трона, както и на норвежкия народ.

Починалият крал „работеше последователно, през целия период на управлението си, за укрепване на връзките между Норвегия и Франция“, отбеляза френският президент в социалните мрежи, връщайки се към „спомена за топлото посрещане“, което му беше оказано в Осло през юни миналата година.