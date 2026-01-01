Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре отмени днешното си посещение в Германия заради тежкото здравословно състояние на норвежкия крал Харалд V, съобщи канцеларията на министър-председателя, цитирана от Франс прес.

"Като бъде взето предвид тежкото състояние на краля, премиерът отменя участието си тази вечер в стратегическата среща на парламентарните ръководители на партиите в германското правителство, както и работната си вечеря с германския канцлер Фридрих Мерц", се казва в изявлението.

Здравословното състояние на 89-годишния крал на Норвегия Харалд V, който е хоспитализиран заради заболяване на кръвта, се е влошило и той е в „изключително тежко“ състояние.

Норвежкият крал Харалд V е в изключително тежко състояние

Това съобщиха от кралският дворец, цитирани от АФП.

Най-възрастният действащ монарх в Европа е в болница в Осло от 17 август заради хемолитична анемия - състояние, при което червените кръвни клетки се разрушават необичайно бързо, което води до умора и задух.

„Здравословното състояние на Негово Величество краля е изключително тежко“, се посочва в съобщението, без да се дават допълнителни подробности.