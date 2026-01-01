Министерството на правосъдието на САЩ днес публикува обвиненията срещу петима предполагаеми агенти на руското разузнаване, които се издирват по обвинения в заговор за поръчителство на убийства и финансиране на терористични нападения в САЩ и Европа, предаде Франс прес.

Групата, която е действала през последните най-малко две години, по-специално е опитала да убие “изтъкнат руски дисидент” в САЩ това лято, се казва в изявление на министерството, без да се уточнява името на потенциалната жертва.

Членовете на групата “са обвинени, че са действали като част от глобална мрежа от убийци, простираща се до САЩ, която се е опитвала да вербува американски и чужди граждани да извършват убийства в полза на Кремъл”, заяви заместник-министърът, отговарящ за националната сигурност, Джон Айзенберг.

Тримата основни заподозрени са Юрий Храмеев, описван като 61-годишен бивш полковник в руските разузнавателни служби, 27-годишният му син Кирил - офицер в КГБ, и 35-годишният кубински гражданин Оемис Ромагоса Дурути - “влиятелен член на кубинската диаспора в Русия”.

Другите двама - 35-годишният кубинец Яйдел Делгадо Суарес и Анхел Едуардо Кастро - 22-годишен венецуелец - са действали като вербовчици на територията на САЩ.

Опитът за убийство на руски дисидент от групата е най-новият подобен опит, съобщиха американските власти.

Заговорът се е провалил, след като мъж, вербуван от Суарес да извърши разузнаване, е отказал да извърши престъплението, за което му е било предложено да получи 40 000 долара.

Миналата година опит за убийство, ръководен от Юрий Храмеев в Литва срещу друг опонент на руските власти, се провали по сходни причини.

В обвинителния акт в САЩ са посочени още планове на групата, която е била насочена срещу европейски страни, подкрепящи Украйна, за атаки срещу инфраструктура (складове, електрически централи) в Литва и Чехия.