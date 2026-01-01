Хеликоптер на телевизионен канал, чийто екип отразявал пътнотранспортно произшествие, се разби вчера в квартал в Лос Анджелис и избухна в пламъци, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, като се позоваха на местните власти.

Машината се е разбила около 19:00 ч. край едноетажна търговска сграда в "Чатсуърт". Водещ на канал Ен Би Си 4 (NBC4) в Лос Анджелис потвърди в ефир, че хеликоптерът на телевизията е паднал малко преди 19:00 ч. Вертолетът прелитал над квартал "Чатсуърт", северозападно от центъра на града, за да заснеме мястото на сблъсък между автомобил и автобус, при който имало най-малко три жертви и няколко ранени.

Според пожарната служба на Лос Анджелис при катастрофата с автобуса са загинали най-малко двама души, а шестима са били ранени. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на паркинга до търговската сграда, съобщи на пресконференция говорителят на пожарната служба в града Брандън Силвърман. Не е ясно дали другите двама загинали са били на земята или в хеликоптера.

Хеликоптерите на американските телевизионни канали обикновено превозват двама души - пилот и телевизионен репортер, който заснема кадрите. Медиите в Лос Анджелис, вторият по големина град в САЩ, са в ожесточена конкуренция. Много от тях използват хеликоптери, за да отразяват пожари, автомобилни преследвания и други инциденти, въпреки че въздушното пространство над града е доста натоварено, отбелязва АФП.