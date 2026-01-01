Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за изграждането на нови спортни зали в 55. СУ „Петко Каравелов“ в район „Студентски“ и 2. СУ „Академик Емилиян Станев“ в район „Витоша“. Двете училища в момента разполагат само с по един физкултурен салон.

Новите многофункционални зали ще дадат възможност в тях едновременно да се провеждат занимания по различни спортове, както и състезания с публика. Спортните съоръжения ще могат да се използват не само от учениците, но и от хората от кварталите.

„Инвестицията в училищната спортна инфраструктура е инвестиция в здравето, увереността и развитието на децата. Нашата цел е всяко столично училище да бъде съвременна среда за образование, спорт и общност“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Всяка от новите сгради ще има спортно поле с трибуни и стоманена конструкция на едно ниво, както и двуетажна зона с обслужващи помещения. Спортното поле ще може да се разделя на три самостоятелни зали, което ще позволява на различни класове да провеждат едновременно занятия по различни спортове.

Предвидени са още помещения за фитнес и тенис на маса, съблекални, душове, тоалетни и складове за спортни принадлежности. Между съществуващите учебни корпуси и новите зали ще бъдат изградени топли връзки. Сградите ще бъдат достъпни за хора с увреждания.

AI изображение: Столична община

„Те ще позволят едновременното провеждане на занимания по различни спортове, както и организирането на състезания с публика. Така училищата се превръщат в още по-активни средища за образование, спорт и развитие“, посочи заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Двете училища са сред разрастващите се в София и привличат все повече ученици. През тази година в 55. СУ беше завършен и нов учебен корпус със STEM център.

Проектът за двете спортни зали ще бъде финансиран с европейски средства по Програма „Развитие на регионите“, като Столичната община ще осигури и съфинансиране.

Спортни зали се изграждат в още осем училища

През последните години в София е завършено изграждането на физкултурен салон в 100. ОУ в район „Сердика“. В момента нови спортни зали се изграждат в още осем училища – 73. СУ „Владислав Граматик“, 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“, 83. ОУ „Елин Пелин“, 201. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 143. ОУ „Георги Бенковски“, 142. ОУ „Веселин Ханчев“, 203. ПЕГ „Св. Методий“ и 5. ОУ „Иван Вазов“.

Отделно, по инициативата „Училището – сърцето на квартала“ са разработени проекти за многофункционални спортни зали в четири училища – 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, 6. ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“, 51. СУ „Елисавета Багряна“ и 104. ОУ „Захари Стоянов“.