САЩ потвърдиха, че са разположили космическо оръжие в земната орбита. За първи път Вашингтон признава публично, че притежава подобна офанзивна способност.

Министърът на военновъздушните сили на САЩ Трой Майнк заяви, че разполагането на оръжие „в орбита“ е необходимо за защита на американските сили от враждебни действия.

В реч на Конференцията за въздух, космос и кибернетика в понеделник Майнк заяви, че САЩ са готови да се справят с „развиващите се заплахи“, но не даде подробности за възможностите на оръжието или кога точно то е било изведено в орбита.

Високопоставени американски военни ръководители вече са заявявали, че планират да разширят военните способности на страната в космоса. Те се позовават на руски и китайски програми за разработване на технологии, способни да атакуват или неутрализират американски спътници при евентуален бъдещ конфликт.

Китай реагира във вторник, като предупреди за опасността от „надпревара във въоръжаването“ в космоса.

„Настоятелно призоваваме американската страна да спре разширяването на военните си способности и подготовката за война в космоса“, цитира АФП говорител на китайското външно министерство.

Подробности за начина, по който функционира оръжието, не са разкрити от американските власти.

Говорител на Космическите сили на САЩ заяви:

„Космическият контрол обхваща мисиите, необходими за оспорване и контрол на космическата област – чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху вражеските способности чрез нарушаване, деградиране и, ако е необходимо, дори унищожаване.“

„Тези способности могат да бъдат използвани за настъпателни и отбранителни цели по указание на бойните командвания.“

Експерт по военното използване на космическото пространство отбеляза, че публично е известно „скъпоценно малко“ за технологията и заяви пред Би Би Си, че става дума за „цяла гама от различни оръжейни системи“.

В предаването „Тудей“ на Радио 4 д-р Бледин Боуен от Кралския институт за обединени служби (RUSI) заяви, че „напълно гадае“, но предположи, че САЩ може да имат предвид „някаква платформа за електронна война или радиозаглушаване“.

Това би било оръжие от тип, който вече съществува на Земята и може да нарушава радиокомуникациите, обясни Боуен.

Друга възможност е „кинетично средство за унищожаване“ – например космически апарат, който изстрелва снаряд или друг физически обект, способен да порази и унищожи спътник.

Този вариант обаче е по-малко вероятен, тъй като подобно физическо оръжие би могло да създаде голямо количество космически отломки, добави Боуен.

Администрацията на Тръмп заяви, че космическите способности, както и ракетите-прехващачи, са ключова част от планираната отбранителна система „Златен купол“, предназначена да защитава САЩ от ракети и други въздушни заплахи.

Миналата година президентът Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед, подчертаваща ролята на Космическите сили на САЩ не само в защитата на американските космически активи, но и като офанзивна сила.

Космическите сили на САЩ – първият нов клон на американските въоръжени сили от повече от 70 години – бяха създадени през 2019 г. с цел защита на американските активи в космоса, включително стотиците спътници, използвани за комуникации и наблюдение.

Договорът за космоса от 1967 г. забранява разполагането на оръжия за масово унищожение в орбита. Оттогава обаче водещи военни сили, сред които САЩ, Русия и Китай, проучват други възможности, които не са изрично забранени от договора, включително технологии за въздействие върху спътници на противника, използвани за военни комуникации, наблюдение и навигация.

В началото на февруари беше съобщено, че два руски спътника вероятно са прихванали комуникациите на поне дузина европейски спътници след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Подобни действия биха могли да позволят на руските разузнавателни служби да получат достъп до чувствителни данни, предавани от спътниците, или хипотетично дори да поемат контрола над тях.

През 2024 г. САЩ заявиха, че Русия е изстреляла спътник, за който Вашингтон смята, че може да е способен да атакува други космически апарати. Русия не е коментирала публично твърдението.

Космическите сили на САЩ твърдят, че Китай „разработва и използва космически и контракосмически способности като част от стратегията си за военна модернизация“, докато Русия „разглежда космоса като територия за водене на военни действия и вярва, че превъзходството в космоса ще бъде решаващ фактор в бъдещи конфликти“.