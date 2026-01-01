Нека не си говорим за образованието само на 15 септември. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на нашето правителство, един от най-важните. Ние имаме за цел да сменим модела "парите следват ученика" с модел, който да постави в центъра на образовнаието не количеството ученици, някак "избутани" до 12 клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност, самочувствие и защита на българския учител. Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблем с българския език. Това каза министър-председателят Румен Радев.

Укрепването на дисциплината и възпитанието, въвеждането на ясни правила в училище, за да може да изграждаме личности, които мислят, които имат готовност за живот, който ги очаква - с уважение към правилата, към хората около тях и да държат на страната си, отбеляза той.

ДАЗД: Отговорност на възрастните е всяко дете да се чувства защитено в училище

Важен елемент от нашите усилия е децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище и да имаме на изхода от училището граждани, които да имат креативност, да познават добре своята родина и да я обичат, каза още премиерът.

Министър-председателят участва в церемонията по откриване на учебната година в Основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш, област Видин.

Изключително важна е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето.Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала и различни издания, които предлагат полу-готови или готови решения на учениците. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях. Ще променим след това и начините на оценяване на знанията, за да виждаме креативни и мислещи хора, които се ангажират с бъдещето на страната си, посочи министърът на образованието Георги Вълчев.

Той каза, че процесът по смяната на учебните програми е по-дълъг. Планирани са за 2029 г., обясни той.

Премиерът каза, че министърът на образованието се е ангажират да има само един учебник по български език и литература, само един по математика, както и само един по георграфия. Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование.

По отношение на училището в Кула, където днес имаше протест, министърът на образованието каза, че там предстои конкурс за нов директор и се надява нещата там да се нормализират и напрежението сред учителския колектив да се потуши.