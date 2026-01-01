Броят на хората на възраст 100 и повече години в Япония за първи път надхвърли 100 000 души, съобщиха местни медии.
Към 1 септември броят на столетниците е нараснал със 7914 души спрямо предходната година и е достигнал рекордните 107 677. Това е 56-ата поредна година на увеличение, съобщи Kyodo News, позовавайки се на данни на Министерството на здравеопазването, труда и социалните грижи.
Japón reporta récord de más de 100.000 personas centenarias https://t.co/d0t3RPSuKu pic.twitter.com/rZKUeAHEoJ— Kimerius (@kimerius) September 15, 2026
Жените съставляват 87,6% от столетниците в Япония. Очаква се още 54 294 души да навършат 100 години през финансовата 2026 г., което е с 1984 души повече спрямо предходната година, съобщава Kyodo.
Japan centenarians top 100,000 for the first time#worldnews #borneobulletin #topheadlines #headlines #Japan #centenarians #top100000 #forthefirsttimehttps://t.co/cl6OBDD5cf— Borneo Bulletin (@borneo_bulletin) September 15, 2026
В Япония средно се падат по 87,51 столетници на всеки 100 000 души. 114-годишната Фуйо Кишимото от Киото, родена на 20 декември 1911 г., е най-възрастната жена в Япония. 112-годишният Хикару Като от Кумамото, роден на 2 май 1914 г., е най-възрастният мъж в страната.
Japan centenarians top 100,000 for the first time— ARY NEWS (@ARYNEWSOFFICIAL) September 15, 2026
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През 1963 г., когато започва събирането на данни, в Япония е имало едва 153 столетници. Броят им надхвърля 1000 през 1981 г., 10 000 през 1998 г. и 50 000 през 2012 г.
Средната продължителност на живота в Япония през 2025 г. е 87,33 години за жените и 81,35 години за мъжете.