Жена е ранена при катастрофа между мотор и бус в Сливен.

Инцидентът е станал на 14 септември, около 14:56 ч., в района на кръговото кръстовище на бул. „Банско шосе“ в града.

По първоначални данни са се ударили мотор „Ямаха“, управляван от 46-годишна жена, и бус „Форд Транзит“, управляван от 43-годишен мъж. Пострадалата е транспортирана и настанена за наблюдение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Няма опасност за живота ѝ.

Пробите за употреба на алкохол на двамата водачи са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, като причините за произшествието се изясняват.