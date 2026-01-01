"Кандидатирам се за президент, защото искам България да бъде свободна. Ако предното иго беше на империите, то модерното иго е на олигарсите. Винаги съм се стремил да взимам тежките решения и да нося отговорност за тях" - това заяви кандидатът за президент Иван Христанов в предаването „РеВизия” по NOVA NEWS.

„Всеки ден обикалям цялата страна и към момента виждам, че има „твърда тройка” – Илияна Йотова, Андрей Гюров и аз сред обществото. Участието на олимпийски принцип в изборите, който беше споделен от лидера на една от политическите формации в парламента – мен не ме блазни”, смята той.

Христанов коментира ситуацията в международен план. „Когато става въпрос за външна политика, най-важното е къде лежи интересът на страната. България трябва да намери мястото си в Европа и да не се задоволяваме с минимума. Европейските лидери не са достатъчно силни. В момента имаме управляващи, които произлизат от номенклатурата. Тя рядко е способна на мащабна визия. Трябва някой да публикува една политика”, обясни той.

По думите му има влияние на големите държави като САЩ, Русия и Китай върху световните пазари, с които България трябва да се съобразява. Той обясни, че заради санкциите срещу Русия страната ни не може да внася азотни, калиеви и фосфорни торове. „Ние трябва да подпомогнем сектора. България винаги е била силна на всички пазари – по отношение на качество и цена. Нови пазари няма от къде да дойдат. Ние не можем да предложим цена”, каза още той.

„България има нужда от политици, които излизат с мото. Моето е „България е всичко”. Имаме нужда да центрираме себе си и така да решим какво искаме от партньорите си. Тръмп има хаотична политика. Ние не сме засегнати, защото отношението ни със САЩ не са толкова високи”, смята Христанов.

„Не трябва да имаме президент, който да бъде подкрепян от политически партии. Така се губи неутралитетът на институцията”, отбеляза кандидатът. Той добави, че би наложил вето върху настоящия бюджет.