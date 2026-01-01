С наближаването на първия учебен ден много български семейства се изправят пред сериозно финансово предизвикателство. Вълнението от новите тетрадки и учебници често е помрачено от сметката, която според родители може да достигне близо 500 евро за един ученик.

Зад тази сума стои не просто списък с покупки, а тревогата на родителите как да осигурят всичко необходимо, без да натоварят прекомерно семейния бюджет. Оказва се, че подготовката на по-малките ученици излиза по-скъпо. Един от най-ярките примери за поскъпването са раниците – проверка на "Фокус" показва, че цените на ергономичните модели масово достигат 100-150 евро.

Този натиск върху семейните финанси не остава незабелязан от институциите. Комисията за защита на потребителите (КЗП) е започнала масови проверки в магазините, които предлагат ученически пособия и униформи. Инспекторите следят за движението на цените и изискват от търговците икономическа обосновка при установено повишение.

От КЗП отправят ясно предупреждение, че необоснованото завишаване на цените няма да бъде толерирано. Законът предвижда строги санкции за нарушителите, като имуществената санкция може да варира от 10 000 до 100 000 евро за всяко отделно нарушение. За много родители това е лъч надежда, че в дните преди 15 септември фокусът ще се върне там, където му е мястото – върху радостта на децата, а не върху цената на ученическите пособия.