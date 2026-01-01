Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той.

Влак с европейски представители вероятно е бил цел на руски дрон, сред пътниците е бил Борис Джонсън

Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото й на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.