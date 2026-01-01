Влакове, превозващи бившия британски премиер Борис Джонсън и други високопоставени чуждестранни представители, вероятно са били сред целите на руска атака с дронове в близост до украинско-полската граница, заявиха украински официални лица.

Джонсън е пътувал ссъс специален влак от Киев, когато композицията е получила предупреждение за дрон при приближаването си към границата с Полша.

На фона на опасенията за евентуална целенасочена атака разписанието е било променено в последния момент и влакът е преминал границата по-рано от планираното. Малко повече от час по-късно друг влак по същия маршрут е бил евакуиран, а пътниците са били принудени да се отдалечат от композицията, след като близък локомотив се е запалил при удар.

При инцидента няма пострадали.

Украинският железопътен оператор „Укрзализница“ заяви, че е „много вероятно“ руският дрон да е имал за цел и дипломатическия влак, който е напуснал гарата по-рано от предвиденото заради промени в разписанията, направени в реално време заради постоянната опасност от руски удари.

„Много е вероятно целта на този руски дрон да е бил и дипломатическият влак, който е тръгнал от гарата по-рано от планираното като част от прегледа на разписанията на влаковете в реално време поради постоянната заплаха от руски удари“, заявиха от „Укрзализница“.

По-късно операторът потвърди, че дипломатически влак е бил на мястото малко преди руският дрон да удари.

„Малко преди локомотивът да бъде ударен на границата между Украйна и Полша, на гара Ягодин е имало дипломатически влак, превозващ, наред с други, съветници по сигурността от няколко държави членки на ЕС, както и бивши европейски лидери, включително бившия премиер на Обединеното кралство Борис Джонсън“, посочиха от железопътния оператор.

„Друг влак, който е бил на гара Ягодин по време на нападението, е превозвал бившия директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.“

„Послание от Кремъл“

Експерти по сигурността определиха инцидента като възможно „мафиотско послание“ от Кремъл, насочено към Джонсън – един от най-активните поддръжници на Украйна, който се е връщал от конференция по сигурността в Киев.

Самият Джонсън заяви пред „Дейли Мейл“, че инцидентът няма да го разколебае.

„Нищо няма да ме разубеди да използвам украинските железници или да се върна в Украйна“, каза той.

Сред пътниците в чартърните влакове са били съветникът по националната сигурност на Великобритания Джонатан Пауъл и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Бившият шведски премиер Карл Билд заяви, че на пътниците във влака му е било казано да се подготвят за евакуация, но впоследствие им е било позволено да продължат пътуването.

Робин Вагенер, депутат от германската партия „Зелените“, който също е бил във влака, определи атаката като опасна ескалация.

„Тези атаки с дронове са сляп терор срещу украинските цивилни и опасна ескалация. Трябва най-накрая да сложим категоричен край на този терор“, заяви той.

Евакуация край границата

Британски икономист, пътувал с отделен влак от Киев към Хелм, Полша, разказа пред „Гардиън“, че пътниците са били евакуирани три пъти.

„Прекарахме 10 часа на границата и бяхме евакуирани три пъти. При третата евакуация ракета прелетя и унищожи локомотив пред влака ни“, разказа той.

По думите му железопътните служители след това са инструктирали пътниците да се скрият в храстите край близкото езеро.

Той определи реакцията на украинските власти като „навременна и дисциплинирана“, като посочи, че пътниците са били предупредени предварително и служителите са имали план за евакуация, който всички са следвали.

Ръководителите на украинските железници заявиха, че удар с дрон толкова близо до границата с държава от ЕС е „безпрецедентен“ и повдига въпроси дали високопоставените чуждестранни гости са били сред потенциалните цели.

„Това е първият път, когато руснаците предприемат масирана атака към западната ни граница“, заяви ръководителят на „Укрзализница“ Александър Перцовски.

„Дали е съвпадение, че това се е случило по същото време, когато влак, превозващ високопоставени чуждестранни фигури, е преминавал през този конкретен прелез, не можем да кажем. Но със сигурност повдига много въпроси“, добави той.

Влакът е преминал границата минути преди атаката

62-годишният Джонсън е бил сред десетките чуждестранни високопоставени лица, пътували до Киев за конференция по сигурността, приключила в събота вечерта.

Докато европейската делегация се е приближавала към граничния пункт Ягодин с нощен влак за Варшава малко след 7:00 ч. местно време, на част от пътниците е било отправено предупреждение за евакуация.

След като влакът е бил изпратен по-рано от планираното, той е преминал безопасно границата с Полша в 7:46 ч.

В 9:15 ч. следващият влак по маршрута е бил евакуиран, а малко преди 9:30 ч. маневрен локомотив се е запалил, след като е бил ударен.

Украински медии съобщиха, че близка бензиностанция също е била поразена и е избухнала, като огненото кълбо се е разпространило към намиращи се наблизо камиони.

Питър Дикинсън, редактор на „Ukraine Alert“ към мозъчния тръст „Атлантически съвет“, заяви пред „Дейли Мейл“, че атаката може да е била „послание в стил мафия, директно от Кремъл“.

По думите му това е била „умишлена и пресметната атака“, като Москва би била „много добре наясно“, че по този маршрут ще пътуват високопоставени чуждестранни представители.

„Това е част от по-широка кампания за сплашване, която в момента се води от Кремъл, докато Путин се стреми да принуди Европа да се откаже от Украйна“, добави той.

Максим Кузахметов, руски журналист и историк в изгнание, също заяви, че не би се изненадал, ако атаката е била планирана.

„Нямам никакви затруднения да повярвам, че това е било умишлено, планирано нападение“, каза той.

Във влака са пътували високопоставени европейски представители

Сред пътниците във влака на Джонсън е бил Гюнтер Заутер, един от най-близките съветници по външната политика и сигурността на германския канцлер Фридрих Мерц, както и съветници по сигурността от Франция и Италия.

Делегацията се е връщала от Киев по един от основните железопътни маршрути към ЕС след спирането на гражданския въздушен транспорт в Украйна.

Всички влакове са преминавали през граничния пункт Ягодин, който е една от ключовите железопътни връзки на Украйна с ЕС.

Британската Консервативна партия определи инцидента като „остра ескалация“ от страна на Москва и призова правителството да увеличи разходите за отбрана.

Стюарт Андерсън, който беше назначен за министър в сянка по военната подготовка, заяви:

„Това е поредното напомняне, че руската агресия е реална и нарастваща заплаха за европейската сигурност и в крайна сметка за нашата собствена национална сигурност.“

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви: „Безразсъдните, опасни атаки срещу гражданска инфраструктура толкова близо до Полша подчертават по-широката заплаха за сигурността, която Русия представлява.“

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че „терорът на Путин чука директно на вратите на ЕС и НАТО“.

„Путин трябва да разбере, че варварството му ще бъде посрещнато с решителни действия. Това е единственият начин да го спрат“, добави той