Пожарът в землището на село Горно Луково, община Ивайловград, е засегнал около 3000 декара гори, храсти и треви, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

От българска страна огънят е до голяма степен овладян и към момента няма опасност за населените места. Вчера пожарът е преминал на територията на Гърция, където действията по овладяването му продължават и днес, по информация на тамошните власти.

На терен от българска страна са 12 автомобила на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Днес основните действия ще бъдат насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня, допълват от администрацията на областния управител. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер.

Частично бедствено положение в община Ивайловград заради голям горски пожар, „Кугър“ помага в гасенето

Вчера в гасенето са участвали над 100 души – екипи на пожарната от Ивайловград, Хасково, Харманли, Крумовград, Маджарово и Любимец, служители на Държавното горско стопанство в Ивайловград, представители на Министерството на вътрешните работи и Община Ивайловград, доброволното формирование към общината и доброволци от населението. В гасителните действия са се включили и два хеликоптера.

Обявеното частично бедствено положение остава в сила