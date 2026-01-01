91-годишният Ангел Куртелов от Охрид гласува на изборите за президент на България. Той е най-възрастният македонски българин и никога не пропуска да упражни правото си на глас. Куртелов е наследник на видните български възрожденци Димитър и Константин Миладинови, предаде репортер на БГНЕС.

Българските граждани в Северна Македония могат да гласуват в градовете Скопие, Битоля, Прилеп, Охрид, Кавадарци, Кочани, Струмица.

БГНЕС

Не се съобщава за проблеми при отварянето на изборните секции в Северна Македония и процесът протича нормално.

Днес България избира президент. Право на глас имат 6 590 000 души, които ще могат да избират между кандидатите за президент и вицепрезидент в общо 9 373 секции в страната. В 2 249 от тях ще има по две машини за гласуване, а общият брой на устройствата в страната е 11 622. Извън България са разкрити още 613 секции, като в 242 ще се гласува с машини.