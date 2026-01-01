Пътна полиция засилва контрола в населените места след края на летния сезон. Тази седмица акцентът е върху разсеяното шофиране, използването на мобилни телефони зад волана, неизползването на обезопасителни системи и нарушенията при превоза на деца.

Повишеното внимание е част от международната кампания на ROADPOL „Фокус върху пътя“, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“ в ГДНП.

„През лятото полицейските служители бяха основно насочени по основните пътни направления във връзка с интензивния трафик. Вече виждаме, че трафикът е концентриран в населените места, затова и нашите служители съответно се насочват приоритетно в натоварените кръстовища и в населените места“, заяви Близнаков.

Над 100 000 нарушения за неизползване на обезопасителни системи

В рамките на европейската полицейска операция основно ще се следи за неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи, както и за използване на мобилни телефони и други устройства за комуникация по време на движение.

От началото на годината са установени над 100 000 нарушения, свързани с неизползването на обезопасителни колани, каски и детски обезопасителни системи.

„Всички водачи трябва да знаят, че за неизползването на колан от пътниците също ги грози санкция. Когато установим пътници, дори и на задните седалки, имаме такова задължение да поставяме обезопасителни колани. Съответно наказанията са към пътниците и към водача“, обясни инспекторът.

Особено стриктен ще бъде контролът при превоза на деца.

„Ние сме изключително стриктни и няма да допускаме да се превозват деца, които не са обезопасени по необходимия начин“, заяви Близнаков.

Пътна полиция ще следи и за използването на колани при автобусните превози. Когато автобусите са оборудвани с обезопасителни колани, пътниците са длъжни да ги използват.

Пътна полиция търси техническо решение за телефоните зад волана

Използването на мобилни телефони по време на шофиране остава сред нарушенията, които трудно се установяват при традиционния контрол. Причината е, че водачите често прибират телефона си, когато забележат полицейски служител.

Затова Пътна полиция работи по въвеждането на технически средства, които да могат да установяват използването на мобилни устройства от водачите.

„Едно нарушение, което знаете, че е трудно ловимо от контролните органи, защото водачите при вида на контролен орган веднага крият телефоните, прибират ги. Затова се залага на технически средства и работим в тази посока да добием такива технически средства“, каза Близнаков.

По думите му тенденцията в Европа е именно към използването на технологии за установяване на разсеяното шофиране и употребата на мобилни устройства зад волана.

Отнемат 8 контролни точки за телефон

Нарушенията са свързани и със сериозни санкции под формата на отнемане на контролни точки. За използване на мобилен телефон се отнемат 8 точки, а за неизползване на обезопасителни системи от водача – 10 точки.

„Броят им не е малък, при условие че максималният брой е 39, така че отново казваме, че доста водачи се оказва, че остават без контролни точки“, заяви Близнаков.

Контролът на скоростта в населените места също продължава. Близнаков определи превишената скорост като едно от основните нарушения и предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия.

„Контролът на скоростните режими никога не е подценяван. Знаете, че скоростта е едно от основните нарушения и предпоставка за настъпване на пътнотранспортни произшествия“, каза той.

По думите му анализът на тежките катастрофи показва и сериозните последици от неизползването на обезопасителни системи.

„И през тази година се натъкнахме на много произшествия с фатален край, при които установихме, че пътници в автомобилите, ако са били обезопасени, както е предвидено, можеше да спасим човешки живот“, посочи Близнаков.

Затова проверките ще обхващат както водачите и пътниците на предните седалки, така и тези на задните седалки, както и правилното обезопасяване на децата.

Близнаков посочи, че контролът в тази посока продължава, като България прилага санкции, които по думите му са по-сериозни в сравнение с редица други европейски държави.

„Като анализирахме нормативната уредба в нашата държава и в други европейски държави, се оказва, че при нас санкциите са доста по-сериозни, отколкото в редица европейски държави. Контролът ни е много висок в тази посока“, заяви главен инспектор Близнаков.