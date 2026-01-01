Тежка катастрофа с жертва на път Е-80 край димитровградското село Горски извор.

Шофьор на кола е навлязъл в насрещното и се е ударил челно в тежкотоварния автомобил, предава xnews.bg .

БТА

БТА

БТА

Водачът е починал на място. На местопроизшествието има три полицейски автомобила и един пожарен.

Временно е ограничено движението по път I-8 Пловдив-Хасково - в отсечката Горски извор-Клокотница.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Горски извор-Каснаково-Клокотница. Движението се регулира от униформени.