Началникът на Затвора в София Светослав Пенов е предоставил отрицателно становище пред Софийския градски съд в производството, в което е уважена молбата за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за причиняването на смъртта на Милен Цветков, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Пенов вече е депозирал частна жалба до Софийския апелативен съд срещу определението, с което е уважена молбата на Кристиан Николов за предсрочно условно освобождаване.

Осъденият за смъртта на Милен Цветков излиза предсрочно от затвора

Според Пенов в определението съдебният състав не е взел под внимание мотивите на администрацията на затвора, а именно – че не са налице убедителни доказателства за поправяне на осъдения Николов. Не са преодолени установените дефицити в проблемните зони при изготвената първоначална оценка на риска, пише още в документа.

Началникът на затвора подчертава още, че затворникът ефективно е изтърпял само 1/3 от наложеното наказание и липсват убедителни доказателства за поправяне и превъзпитаване на осъдения. Той счита, че корекционната работа с осъдения следва да продължи и да се проведе в пълнота, за да може да се постигне ефект в посока промяна в нагласите за водене на законосъобразен начин на живот.

Протест срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков

Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване за Кристиан Николов. Според съдебния състав към този момент Николов е предоставил със своето поведение достатъчно доказателства за своето поправяне.

От присъдата му остават малко повече от две години, като съдът постанови това да е периодът на изпитателния му срок. Също така му е наложена пробационна мярка - включване в програма за обществено въздействие.