Кабинетът одобри на свое редовно заседание присъединяването на България към международна инициатива за сътрудничество в разработването и въвеждането на способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Правителството одобри меморандум между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция и проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на България към него, при условията на последваща ратификация. Сътрудничеството ще създаде условия за по-ефективно разработване и въвеждане на способности за защита от нисколетящи въздушни заплахи. То предвижда съвместен анализ на съществуващите и бъдещите технологични решения, оценка на тяхното съответствие с оперативните изисквания и актуалните заплахи, както и определяне на общ подход за последващи действия.

Кабинетът на днешното заседание прие още присъединяването на България към споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на ракети (системи VL MICA) за Военноморските сили. То упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.

Проектът „Придобиване на зенитни ракети VL MICA“ е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. Той предвижда доставка на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги, като водеща държава е Франция. Ракетите са предназначени за системата за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на Военноморските сили.

Следващите етапи от реализацията на проекта са приемане на проект за инвестиционен разход от Народното събрание и подписване на индивидуална поръчка по образец към Рамковото споразумение. В нея ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.

Правителството утвърди и споразумение за сътрудничество и координация по търсене и спасяване при авиационни произшествия между Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария, Република Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Словакия и Словения. Документът има характер на рамков международен договор.

Досега България не е била страна по регионално споразумение от такъв характер. Документът регламентира принципите за комуникация и сътрудничество, улесняването на транзита през териториите на държавите, правата и задълженията на страните, покриването на разходите за дейностите.