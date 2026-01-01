Митническите служители задържаха 6089 парфюма от различни търговски марки при проверка на товарен автомобил на пътя Монтана – Видин, в района на село Скомля. Стоката е задържана заради съмнения за нарушение на правата върху интелектуалната собственост.

Проверката е извършена около 13:20 ч. на 25 октомври от мобилна митническа група към Териториална дирекция Митница Русе. Инспекторите спрели влекач с полуремарке с българска регистрация, управляван от български гражданин.

За превозвания товар шофьорът представил международни товарителници, в една от които митническите служители установили несъответствия. Това станало причина да бъде извършена физическа проверка на товарното помещение.

При инспекцията били открити кашони с парфюми от различни търговски марки. Товарният автомобил бил съпроводен до Митническо бюро Враца, където била извършена щателна проверка. Там митническите служители установили общо пет палета с 6089 парфюма.

Стоките са задържани заради съмнения, че са превозвани в нарушение на разпоредбите за защита на интелектуалната собственост.

Проверката е част от компенсаторните мерки на Агенция „Митници“ след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз във връзка с приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.