Част от столичен квартал ще остане без топла вода, съобщиха от "Топлофикация-София".
Продължава поетапната подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в части от жк. "Изток", определени като приоритетни заради установена висока аварийност и изтекъл експлоатационен срок.
Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради. В периода от 12 ноември до 27 ноември ще бъдат подменени отклоненията към жилищните блокове.
Част от столичен квартал ще остане без топла вода
Ше бъде преустановено топлоподаването към следните сгради: ул. „Латинка” № 19, № 21, № 23, № 25 и № 27, ул. „Константин Щъркелов” - бл. 78, ул. „Фредерик Жолио Кюри” - бл. 79 и бл. 155.
Дружеството е създало организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове и при техническа възможност ще възстанови топлоподаването преди предварително обявената дата.
За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.