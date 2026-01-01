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За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване

Част от столичен квартал ще остане без топла вода, съобщиха от "Топлофикация-София".

Продължава поетапната подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в части от жк. "Изток", определени като приоритетни заради установена висока аварийност и изтекъл експлоатационен срок.

Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради. В периода от 12 ноември до 27 ноември ще бъдат подменени отклоненията към жилищните блокове.

Част от столичен квартал ще остане без топла вода

Ше бъде преустановено топлоподаването към следните сгради: ул. „Латинка” № 19, № 21, № 23, № 25 и № 27, ул. „Константин Щъркелов” - бл. 78, ул. „Фредерик Жолио Кюри” - бл. 79 и бл. 155.

Дружеството е създало организация за изпълнение на дейностите в най-кратки срокове и при техническа възможност ще възстанови топлоподаването преди предварително обявената дата.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

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София