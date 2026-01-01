Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще публикува всяка седмица актуална информация за напредъка на ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. Данните за извършваните дейности ще бъдат достъпни в специална тематична секция на сайта на агенцията.

Ремонтните дейности в тръбата на тунела в посока София бяха възобновени на 12 октомври.

Какво включва ремонтът?

С настоящите строителни дейности в тръбата за София ще завърши монтажът на армировката, хидроизолацията и мрежите по свода и стените на тунела.

Предстои работа по евакуационните галерии, изграждане на тротоарните блокове и монтаж на осветлението, електрозахранването и вентилационната система. Ще бъдат монтирани още светофарната система, управляемите пътни знаци, видеонаблюдението, аудиодиспечерската и пожароизвестителната система.

Планирани са и дейности по укрепване на срутище при входа на тунелната тръба в посока Варна.

От АПИ посочват, че ремонтът и променената организация на движение са необходими за осигуряване на безопасното преминаване през съоръжението.

Агенцията работи в координация с „Пътна полиция“ за подобряване на организацията на движение и призовава шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, да спазват пътната сигнализация и да не предприемат рискови изпреварвания.

От АПИ заявяват, че ще продължат да предоставят актуална информация за ремонта и са на разположение за допълнителни въпроси и уточнения.