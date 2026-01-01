Двама мъже на 48 и 39 години са обвинени в имотна измама в София, при която потърпевш е превел 5000 евро капаро за покупката на имоти. Софийската районна прокуратура е постановила задържането им за срок до 72 часа.

Според събраните до момента доказателства на 19 август 2026 г. обвиняемите заблудили пострадалия, че единият от тях е собственик на имоти в столичните квартали „Студентски град“ и „Малинова долина“, а другият има пълномощно да ги продаде.

Двамата убедили мъжа, че ще му прехвърлят имотите с договор за покупко-продажба, след като той им превел 5000 евро като стоп капаро. Така на пострадалия била причинена имотна вреда, съобщиха от прокуратурата.

Единият обвиняем е държал нотариален печат

Освен за имотната измама единият от обвиняемите е привлечен към наказателна отговорност и за съставяне на неистински официален документ – нотариален акт, на който е придаден вид, че е издаден от нотариус. Според обвинението той е действал в съучастие с лице, което все още не е установено.

Мъжът е обвинен и за това, че на 26 октомври 2026 г. е държал нотариален печат, използван за изготвяне на неистински официални документи.

Другият обвиняем е привлечен към наказателна отговорност за съзнателно използване на неистинския нотариален акт в нотариална кантора на същата дата.

По случая се води досъдебно производство за пет престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор двамата мъже са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.