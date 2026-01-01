Към момента няма информация за пострадали български граждани при тежката железопътна катастрофа в Испания. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване на БТА.

Генералното консулство на България във Валенсия продължава да следи развитието на ситуацията и поддържа постоянен контакт с местните власти. Дипломатическото представителство е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.

Най-малко 64 загинали при сблъсъка на два влака

Броят на потвърдените жертви при сблъсъка на два влака край Толедо достигна най-малко 64 души, съобщи регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча. Спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони.

МВнР: Изразяваме искрено съчувствие към семействата на жертвите след катастрофата в Испания

Според испанската обществена телевизия RTVE ранените са 80. От тях 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 са с по-тежки травми, като част от тях са в критично състояние. По-рано други испански медии съобщиха за 179 ранени.

Влак е продължил движението при червен сигнал

Испанският министър на транспорта Оскар Фуенте заяви, че фаталната катастрофа е станала, след като на високоскоростния влак „Ренфе“ е било наредено да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак, а семафорът е светел в червено.

По думите му така са били нарушени правилата за движение по железопътната линия.

Разследването на обстоятелствата около тежкия инцидент продължава.