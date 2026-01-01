Министерството на външните работи (МВнР) изрази съболезнования за трагичната загуба на човешки животи при железопътната катастрофа в Испания, при която загинаха най-малко 64 души.

"В този момент на скръб изразяваме искрено съчувствие към семействата на жертвите и пожелаваме бързо възстановяване на ранените. Изразяваме солидарност и мислите ни са с народа на Испания", написаха от МВнР в Екс.

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча, цитирано от Ройтерс и ЕФЕ. Властите отбелязват, че спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони. Според Ер Те Ве Е ранените са 80, от които 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 – с по-тежки наранявания, като някои от тях са в критично състояние. Повече от 500 души са пътували в двата влака, участвали в инцидента в района на град Урда.