Мъж бе обвинен, че е излъгал, че е бил ранен при атаката по време на празненствата за еврейския празник Ханука в Сидни миналата година, при която бяха убити 15 души, с цел да получи финансова компенсация, предоставяна на жертвите на престъплението. Същевременно днес съдебният процес срещу предполагаемия извършител на атаката бе отложено за догодина, предаде Асошиейтед прес.

Четиридесет и шест годишен мъж бе обвинен вчера в Сидни в публикуване на подвеждаща информация с цел извличане на финансова изгода, както и в подаване на неверни сведения, довели до полицейско разследване, се посочва в изявление на полицията.

Мъжът, чието име не бе оповестено, твърдял, че е бил ранен при стрелбата на плажа Бондай на 14 декември 2025 г., когато двама въоръжени мъже откриха огън по събралите се на плажа хора, като убиха 15 души на възраст от 10 до 87 години и раниха най-малко 40 души.

Полицията освободи под гаранция заподозрения в измама мъж, като той трябва да се яви пред съда в Сидни на 18 ноември, се посочва в изявление.

По време на нападението полицията застреля един от извършителите - Саджид Акрам, и рани сина му, Навид Акрам, който сега е на 25 години. Полицията твърди, че двамата са били вдъхновени от джихадистката групировка "Ислямска държава".

Днес Навид Акрам се яви пред съда в Сидни, за да отговаря по повдигнатите му 78 обвинения, включително 15 обвинения в убийство, 43 в опит за убийство и едно обвинение в извършване на терористичен акт. Акрам все още не е заявил дали пледира виновен или невинен във връзка с повдигнатите обвинения.

Съдия Керън Стафорд уважи искането на прокурора Дейниъл Ню за отлагане на делото до 24 февруари. Адвокатите на защитата не възразиха.

Ню заяви пред съда, че прокуратурата се нуждае от повече време, за да се консултира с жертвите и техните близки, преди да бъдат потвърдени обвиненията. Процесът по потвърждаване на обвиненията официално определя кои обвинения ще бъдат предадени на Върховния съд на щата Нов Южен Уелс и разгледани по време на съдебния процес.

В изявление полицията посочи, че заподозреният в измама 46-годишен мъж, който според твърденията се е преструвал на жертва, "няма да окаже влияние върху делата, които в момента се разглеждат в съда".

Властите не уточниха от коя програма за изплащане на средства на лица, ползващи се с обезщетения за жертви на престъпления, заподозреният се опитал да извлече неправомерно облага. Правителството на щата Нов Южен Уелс предложи на жертвите от плажа Бондай до 5000 австралийски долара (3500 американски долара) за ранените и тройно повече за роднините на убитите. Правителството предложи също така на жертвите до 30 000 австралийски долара (21 000 американски долара) за икономически загуби. Властите предложиха и допълнителна финансова помощ за покриване на спешни разходи за здравни грижи.

Австралийският в. "Дейли телеграф" съобщи, че става въпрос за индийски гражданин, който е бил отведен от имиграционните служби от полицейското управление в най-големия център за задържане на имигранти в страната, като има вероятност той да бъде депортиран.