Министерският съвет прие Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в България за периода 2021–2030 г. за 2025 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Документът представя изпълнението на политиките и мерките за повишаване на пътната безопасност на национално, областно и общинско ниво. Той съдържа аналитичен преглед на постигнатите резултати, установените слабости, актуалните предизвикателства и перспективите пред държавната политика в тази област.

В доклада е отчетено, че въпреки положителните тенденции в някои статистически показатели, безопасността на движението по пътищата продължава да бъде сериозен обществен проблем. Анализът откроява предизвикателства при управлението на рисковете и дефицити в различните нива на защита, които подчертават необходимостта от реформи и нов подход за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.

Документът съдържа препоръки за координирани, последователни и системни действия за повишаване на безопасността на движението по пътищата и постигане на националните цели в тази област.

Докладът е изготвен от председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на основание Закона за движението по пътищата.

От 2014 г. до 2024 г. броят на жертвите на пътни катастрофи в България е намалял от 93 на 74 души на един милион души население – 28 на сто, но остава над средния за ЕС – 56 на един милион през 2014 г. и 44 на един милион през миналата година. Това сочат данни от доклад, представен по-рано през деня от Европейската комисия.