Два високоскоростни пътнически влака се сблъскаха в в испанската провинция Толедо. Най-малко 50 души са загинали, а десетки са ранени. Движението по железопътната линия между Мадрид и Андалусия е преустановено.

По първоначални данни сблъсъкът е станал около 8:54 ч. местно време по високоскоростната линия, свързваща Мадрид с южната част на страната. В инцидента са участвали влак на испанския железопътен оператор Renfe и композиция на частния превозвач Iryo.

Според първоначалната информация два от вагоните са излезли от релсите и са паднали по железопътен насип. На мястото незабавно са изпратени екипи на спешните служби, пожарникари и медицински специалисти, които оказват помощ на пострадалите и участват в евакуацията на пътниците.

БГНЕС/EPA

Има загинали и множество ранени

По информация, разпространена от испански медии, първоначално е потвърдена смъртта на най-малко 10 души. Съобщава се и за десетки ранени, като точният брой на пострадалите и тежестта на нараняванията им подлежат на уточняване.

Спасителните екипи продължават работата си на мястото на катастрофата. Очаква се компетентните органи да предоставят допълнителна информация за жертвите и обстоятелствата около инцидента.

Движението по линията е спряно

След сблъсъка железопътният оператор Adif обяви преустановяване на движението по високоскоростната линия между Мадрид и Андалусия. Мярката засяга влаковете по маршрути, свързващи столицата с южните части на Испания.

Пътниците, планирали пътуване по засегнатото направление, трябва да следят актуалните съобщения на железопътните оператори за промени в разписанията и възможностите за пренасочване.

Кметът на град Урда Мануел Галанс заяви пред испанската националната телевизия Те Ве Е, че службите за гражданска защита са му казали да подготви спортен павилион, в който да бъдат подслонени пътниците, предаде Асошиейтед прес.

Те Ве Е съобщи, че са се сблъскали два високоскоростни влака, които пътували в една и съща посока и единият от тях блъснал задната част на другия, при което са дерайлирали два вагона.

Испанската железопътна компания „Ренфе“ съобщи в социалните мрежи, че движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено.

Причините за катастрофата се изясняват

Обстоятелствата около сблъсъка все още се разследват. Според първоначални медийни публикации единият влак е бил спрял на линията, когато другата композиция се е ударила в него отзад. Причините за спирането и механизмът на произшествието предстои да бъдат установени от компетентните органи.

Очаква се разследването да изясни как се е стигнало до сблъсъка и дали са допуснати нарушения на правилата за безопасност.

Катастрофата край Толедо е поредният тежък железопътен инцидент в Испания през тази година. На 18 януари при дерайлиране на два влака в южната част на страната загинаха най-малко 45 души, а около 170 бяха ранени.