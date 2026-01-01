Близки, приятели и представители на спортната общност ще могат да си вземат последно сбогом с президента на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев в храм „Света София“. Бинев беше застрелян на 24 октомври, а за убийството му е обвинен турският гражданин Еюп Темиз.

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Поклонението пред Бинев ще се състои на 31 октомври, събота, от 9:30 часа в храм „Света София“. Това съобщиха от федерацията, която Бинев ръководеше от 2017 г. до смъртта си.

„Скъпи приятели, Бихме искали да Ви съобщим, че поклонението пред нашия непрежалим Президент, Лидер и не на последно място Приятел, Слави Бинев, ще се състои на 31 октомври от 09:30 ч. в Храм "Света София" (ул.Париж 2, гр. София)“, се посочва в съобщението на Българската федерация по таекуондо.

Слави Бинев беше убит на 24 октомври

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври 2026 г. в дома си в София. Сигналът за престъплението е подаден в 10:18 часа. По данни на разследващите той е бил прострелян в областта на главата.

Малко след убийството полицията задържа трима мъже в района на тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“. При полицейската операция са открити две огнестрелни оръжия, едното от които е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила.

От МВР съобщиха, че има данни Бинев и задържаните да са се познавали, а сред първоначалните версии за престъплението са били неуредени финансови отношения.

Един обвиняем за убийството

На 25 октомври Софийската градска прокуратура съобщи, че обвинение за умишлено убийство е повдигнато само на един от тримата задържани.

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Това е турският гражданин Еюп Темиз, за когото държавното обвинение внесе искане в Софийския градски съд за постоянно задържане под стража.

Според прокуратурата събраните доказателства сочат, че стрелецът е действал сам. Към момента на съобщението не са били установени достатъчно доказателства за повдигане на обвинения срещу останалите двама задържани.

Разследващите са установили, че обвиняемият и Слави Бинев са се познавали и са имали делови отношения. Мотивът за убийството обаче все още се изяснява.

Кой е Слави Бинев (БИОГРАФИЯ)

Слави Бинев беше български бизнесмен, политик, бивш евродепутат и дългогодишен спортен деятел.

Спортната му кариера е свързана с таекуондото, като през 1992 г. става абсолютен европейски шампион.

През 2017 г. е избран за президент на Българската федерация по таекуондо. Заемаше и поста първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз, а от 2025 г. беше член на Борда на директорите на Световната федерация по таекуондо.

Бинев беше и член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г.

След смъртта му Българският олимпийски комитет изрази съболезнования на семейството, близките и спортната общност, като подчерта любовта му към спорта.