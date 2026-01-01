Правителството определи Борислав Петров - главен секретар на Министерството на здравеопазването и Милена Кръстанова - заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите за членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. От състава на Надзорния съвет са освободени доц. д-р Валентина Маринова и Боряна Жилова.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.