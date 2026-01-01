Двама души пострадаха при челен удар между лека кола и микробус край Гоце Делчев.

Инцидентът е станал вчера около 17:00 часа на пътя от разклона за село Буково към Гоце Делчев. 53-годишна жена от село Копривлен, която е карала „Фиат Панда“, е навлязла в насрещното платно. Там колата се е блъснала в микробус, управляван от 43-годишен мъж от село Краище, община Белица.

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Жената е с натъртване на гръдния кош, а шофьорът на микробуса е със счупени ребра.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.