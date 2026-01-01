Луксозен круизен кораб, предприел околосветско пътешествие, преустанови плаването си заради рязкото увеличение на разходите за гориво, оставяйки пътниците си в Камбоджа.

Базираната в САЩ компания оператор на Villa Vie Odyssey съобщи, че работи с пътниците по организацията на слизането им от кораба и осигуряването на временно настаняване.

Не е ясно колко души са били на борда, но корабът, дълъг близо 200 метра, има капацитет до 650 пътници. Той отплава от Белфаст през октомври 2024 г. за обявеното като „непрекъснато околосветско пътешествие“.

Световните цени на горивата се повишиха рязко след началото на войната с Иран по-рано тази година. Операторът съобщи, че в някои части на Азия месечните разходи за гориво на каюта са нараснали от 1800 на 8000 долара.

Компанията заяви, че е предприела „значителни стъпки за намаляване на разхода на гориво“, включително забавяне на плаването и по-продължителен престой в пристанищата. Тези мерки обаче не били достатъчни, за да компенсират „извънредното увеличение на разходите за гориво“.

„Прехвърлянето на цялото увеличение на разходите върху живеещите на борда не е реалистично решение“, се посочва в изявлението.

През следващите 60 дни компанията ще се съсредоточи върху „преструктуриране и рекапитализация“, като същевременно предупреди, че няма гаранция за успех.

Според съобщенията около 200 пътници са били на борда, когато им било наредено да слязат в камбоджанския пристанищен град Сиануквил. Някога известен като тих морски курорт, през последните години градът придоби международна известност и с дейността на престъпни мрежи, свързани с онлайн измами.

Според уебсайта на Villa Vie Odyssey пътешествието е трябвало да продължи три години и половина и да обхване близо 150 държави.

Началото му обаче беше забавено заради ремонтни дейности по кораба, което остави пътниците в Белфаст в продължение на месеци и струва на компанията милиони паундове.

Преди да обяви спирането на плаването във вторник, корабът беше прекарал повече от 750 дни в околосветското си пътешествие. Сега пътниците му трябва да останат в Камбоджа, докато се изясни бъдещето на круиза.

„Не си представях, че ще прекарвам толкова много време на това място“, каза пътничката Холи Хенеси пред Би Би Си от Камбоджа.

„Всички сме настанени в различни хотели. В моя има доста хора от кораба. Засега просто чакаме“, разказа тя.

Според официалния уебсайт на Villa Vie Odyssey корабът разполага с няколко бара и ресторанта, тераса с басейн и игрище за пикълбол.

Цените на каютите за постоянно пребиваване варират от 120 000 до 440 000 долара, а наемането им струва от 3500 долара месечно.

Миналата година компанията представи програма за доживотно пребиваване, която позволява на клиентите да прекарат пенсионните си години в морето.

През 2024 г., дни след като Доналд Тръмп спечели втория си президентски мандат, Villa Vie Residences обяви четиригодишен пакет, наречен „Skip Forward“. Тогава главният изпълнителен директор заяви пред Fox Business, че предложението е „перфектният продукт за хората, които са казали, че ще напуснат страната, ако „XYZ“ спечели изборите“.

Хенеси разказа, че по-рано пътниците били помолени да обмислят допълнителна такса за гориво заради поскъпването му в световен мащаб. По думите ѝ маршрутът на кораба също бил „сериозно съкратен“.

Някои пътници решили да напуснат кораба и да продължат пътуването си по суша. Други, сред които и Хенеси, останали в Камбоджа с надеждата, че Villa Vie Odyssey скоро отново ще отплава.