Депутатът от ДПС Калин Стоянов заяви, че директорът на затвора в Бургас предварително е знаел, че кметовете на Сунгурларе и Белица – Димитър Гавазов и Радослав Ревански – ще останат в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“. Като аргумент той посочи писма до двете общини за организацията на гласуването на задържаните, изпратени преди съдебните заседания и произнасянето на решенията.

Той представи хронологията на събитията. По информация, представена от Стоянов, на 22 октомври в 16:28 ч. община Белица е получила писмо от началника на затвора в Бургас, според което Радослав Ревански ще упражни правото си на глас в затвора. По думите на депутата уведомлението е изпратено приблизително час преди началото на съдебното заседание, насрочено за 17:30 ч., и около пет часа преди произнасянето на съда.

Аналогично писмо е изпратено и до община Сунгурларе. Според Стоянов то е получено в 17:04 ч. и се отнася до гласуването на кмета Димитър Гавазов. Това е приблизително половин час преди началото на заседанието и няколко часа преди съдебното решение. Посочените часове се съдържат и в публикувана на 27 октомври информация за случая. Според нея документите са свързани с организацията на гласуването на президентските избори на 25 октомври.

„Това е скандално“, заяви Калин Стоянов.

Той подчерта, че според него изпращането на писмата преди съдебното произнасяне показва предварителна осведоменост за бъдещите мерки за неотклонение. Самото наличие на предварителна кореспонденция обаче не доказва, че съдебното решение е било известно или предопределено. За изясняването на обстоятелствата е необходима проверка на документите, основанието за изпращането им и организацията на гласуването на задържаните лица.

Хамид Хамид също отправи остри обвинения към институциите и определи действията срещу двамата кметове като политически мотивирани.

„От всичко дотук изнесено е очевидно, че тези арести са политическа демонстрация и политически натиск върху една парламентарна група и върху една политическа партия и кметовете на тази политическа партия“, посочи Хамид.

Той заяви, че според него при разследванията се използват свидетелски показания, взети под натиск, като обвини представители на институциите в участие в политическа репресия.

„Докарахме държавата до диктатура, която използва методите на бившата държавна сигурност“, заяви Хамид Хамид.

На 22 октомври Окръжният съд в Бургас реши кметовете на Сунгурларе и Белица да останат в ареста. Двамата бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.