Задържани са трима души, сред които двама кметове на общини, за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние. Те са задържани при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) на територията на областите Бургас и Благоевград. На тримата са повдигнати обвинения. Задържаните остават в ареста за до 72 ч. Става дума за кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански.

Според събраните към настоящия момент доказателства, престъпният сговор е осъществен на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври 2026 г. Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени днес - 22 октомври. Обвиняемите длъжностни лица са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини. Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. Третият обвиняем е с вече взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго досъдебно производство.

"На тримата задържани са повдигнати обвинения за престъпно сдружение. Според наблюдаващите прокурори престъпното сдружение е било създадено с цел търговия с влияние. Спрямо две от лицата е предявено задържане под стража до 72 часа, като това ще бъде последвано от нарочно искане за взимане спрямо тях за мярка за неотклонине задържане под стража", това заяви пред NOVA NEWS Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас.

Относно дейността на обвиняемите, прокурор Чинев не влезе в детайли, факти и обстоятелства поради следствена тайна и за да не се осуети делото, както и обективната истина.

"Вероятно все пак част от тях ще станат известни по повод разглеждането на искането от Окръжна прокуратура Бургас за лицата за мярка за неотклонение задържане под стража", допълни той.

По думите му към момента са разпитани много хора, предстоят още разпити и ще се назначат съответните експертизи. "Бих могъл да потвърдя, че се работи много интензивно по делото и се цели всестранно, обективно и пълно разследване. Искам да уверя обществото като цяло, че при наличието на достатъчно доказателства за виновността и на други лица ние няма да се поколебаем да привлечем и тях като обвиняеми и да потърсим реализиране и на тяхната наказателна отговорност", посочи окръжният прокурор на Бургас.

В хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели.

Вчера (21 октомври) полиция изведе кмета на Белица Радослав Ревански от сградата на общинската администрация. Пред Община Белица имаше засилено полицейско присъствие. На място бяха полицейски служители, както и жандармеристи и служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Обществени поръчки в Община Сунгурларе са обект на проверка, като вероятно става въпрос за четири поръчки. Това каза вчера пред Областната дирекция на МВР в Бургас заместник-кметът на община Сунгурларе Татяна Иванова.

"Не мога да ви кажа какво по-точно се разследва. Тече разследване, нека да приключи, ще разберем", заяви заместник-кметът.

Пред сградата на Областната дирекция на МВР в Бургас се бяха събрали десетки хора в подкрепа на задържания кмет на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Сред тях бяха служители на общинската администрация, кметове на кметства от община Сунгурларе, близки, граждани.