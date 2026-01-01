Пред сградата на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОД на МВР)-Бургас се провежда протест на граждани, близки и приятели на задържаните на 20 октомври при специализирана акция на ГДБОП лица в Сунгурларе.

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Сред задържаните е и кметът на община Сунгурларе инж. Димитър Гавазов.

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Припомняме, че разследването е свързано със съмнения за злоупотреби при обществени поръчки. Проверява се дали са отклонявани значителни средства от общинския бюджет, дали платените суми съответстват на реално извършените дейности и дали има нарушения при избора на изпълнители.

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Междувременно премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че според него схемата започва да се разплита. Той посочи, че задържането на кмета е начало на процес, който може да доведе до разкриването на по-широк кръг от замесени.

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„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но се започва с вчерашното задържане на кмета. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, заяви Радев.